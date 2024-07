Sie schwimmen in traumhaft blauen Seen, speisen in Edelrestaurants, posieren vor Bergpanoramas – und lassen ihre Follower daran teilhaben. Influencer sind in den Feeds auf Social Media allgegenwärtig. Sie tun dies nicht nur, um uns allen zu zeigen, wie glamourös ihr Leben ist, sondern verfolgen damit primär finanzielle Interessen.