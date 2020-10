Das Buch ist im Eigenverlag erschienen. Weibel liess sich den Druck per Crowdfunding finanzieren und es umfasst wie schon seine Vorgänger rund 80 kurze, spitzzünige, satirische Geschichten. «Meine Texte sind politischer und gesellschaftskritischer geworden, dies ist nicht zuletzt bedingt durch meine Arbeit als Produzent beim ‹Nebelspalter›.»

«Noch mehr Toiletten Lektüre» von Ralph Weibel dürfte nächstens in den Buchhandel kommen, bestellen kann man den Band bereits auf www.ralphweibel.ch. Im Video liest er eine verkürzte Version seines Textes «Lockdown».

Der St.Galler Ralph Weibel, einst Redaktionsleiter bei Radio FM1, wurde vor einigen Jahren schweizweit bekannt mit seinem Text «Hundsverlochete», in dem er mit liebevoller Bissigkeit über die Olma und deren Besucherinnen und Besucher herzieht.

Olma-Hasser der Nation an einer Fake-Olma

Für ihn als bekannter Olma-Hasser dürfte dieses Jahr immerhin diesbezüglich erfreulich gewesen sein. Die Olma fällt coronabedingt aus. «Ich war an der Olma», sagt Ralph Weibel. «Bei einer Ersatzveranstaltung, die nichts mit der offiziellen Olma zu tun hatte, durfte ich eine Lesung halten», sagt Weibel mit einem vergnügten Grinsen. Er hatte also mehr Olma als je zuvor und ob er dazu bald ein satirisches Resümee schreibt, wird sich vielleicht in einer seiner nächsten Toiletten-Lektüren zeigen.