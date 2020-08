In einer Pressmulde beim Pizolcenter in Mels hat es am Montagabend gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein E-Bike-Akku den Brand ausgelöst hat. Er war illegal entsorgt worden.

Kantonspolizisten sahen bei einer Patrouillenfahrt in Mels eine brennende Pressmulde, bei der Anlieferung des Pizolcenters. Zusammen mit dem Hauswart konnten sie den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Nur um einige verbliebende Glutnester in der Mulde musste sich die Feuerwehr noch kümmern, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Polizei ermittelte einen 21-jährigen Deutschen, der zugab, einen E-Bike-Akku in der Mulde entsorgt zu haben. Für die Polizei steht als Brandursache dieser illegal entsorgte Akku im Vordergrund. Die Kantonspolizei St.Gallen weist daraufhin, dass sowohl Akkus wie auch Batterien fachgerecht entsorgt werden müssen. Dadurch könnten Brände und Verpuffungen in Abfallbehältern verhindert werden. (red.)