Die Vorarlberger Polizei konnte in einer grossangelegten Verkehrskontrolle am Samstag ein illegales Strassenrennen in Feldkirch beobachten. Gemäss Landespolizei Vorarlberg lieferten sich drei Fahrzeuglenker das Rennen.

Die Autofahrer waren mit 140 Stundenkilometer und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Sie wurden von der Polizei angezeigt.

(red.)