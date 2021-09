In diesem Sommer entluden sich in der Schweiz fast doppelt so viele Blitze wie im Jahr zuvor: rund 438'000 Blitze. Im Sommer 2020 waren es knapp 210'000 Blitze und im 2019 rund 336'000 Blitze.

Mammern und Bottighofen besonders betroffen In keiner Schweizer Gemeinde entluden sich die Blitze so dicht wie im thurgauischen Mammern und in Bottighofen. In den Sommermonaten blitze es in Mammern über 76 Mal pro Quadratkilometer, in Bottighofen entluden sich 74 Blitze. Vergleichsweise wenig Blitze gab es dafür im Kanton Graubünden und im Wallis.

Diese Grafik zeigt, wie oft sich in deiner Gemeinde Blitze entluden. © meteonews