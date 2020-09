Es wird schütten, richtig schütten. «Es regnet in der Nacht auf Freitag richtig stark. Die Schneefallgrenze liegt bei 2000 bis 2500 Metern», sagt Meteorologe Marquardt. Am Freitagmorgen erreicht uns dann eine Kaltfront. «Die hat Regengüsse und Gewitter im Gepäck. Zudem wird die Luft nachhaltig und markant kälter.» Die Schneefallgrenze liegt dann noch bei etwa 1300 Metern. Im Flachland bleibt das Wetter wechselhaft. Den Bergen entlang ist es am Freitag stark bewölkt und es regnet häufig. Oberhalb von 2000 Metern ist es bereits winterlich.

«In erster Linie schneit es in den Bergen. So wie es jetzt aussieht, gibt es deutlich über einen Meter Schnee», sagt Klaus Marquardt. In engeren Tälern, in Graubünden oder im Glarnerland, kann die Schneefallgrenze auf 700 bis 800 Meter fallen. «Für den Schnee bis ganz nach unten ist es aber zu wenig kalt.» Dort regnet es dafür umso mehr: «Wir erwarten in der Ostschweiz bis Montag über 100 Liter Wasser pro Quadratmeter.»

(sk)