Am Sonntagabend erreichte eine Kaltfront das FM1-Land. Damit verbunden: Rund 900 Blitze auf der Alpennordseite und viel Wind. Am häufigsten blitzte es in den Kantonen St.Gallen und Appenzell Innerrhoden.

Der frühlingshafte Sonntag endete am Abend mit einer Kaltfront. Es kam zu gewittrigen Schauern und viel Wind. Wie Meteonews mitteilt, blitzte es in der Schweiz insgesamt 891 Mal, mit 205 Mal am häufigsten im Kanton St.Gallen, gefolgt von Appenzell Innerrhoden mit 174 Blitzen. Richtig fest gewindet hat es auf dem Säntis mit einer Spitze von 137 km/h. Am Montag werden gegen Osten wieder Niederschläge erwartet, zum Teil sogar Schnee. In der Nacht auf Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf zwischen 400 und 700 Meter. (red.)