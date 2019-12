Skifahren gehört in den Tagen um Weihnachten und Neujahr zur Lieblingsbeschäftigung der Schweizer. Doch am Stefanstag sorgte eine Lawine, die auf eine Skipiste in Andermatt UR donnerte, für Aufsehen. Wie gefährlich ist das Skifahren auf der Skipiste tatsächlich?

Neue Schneeschichten sehr instabil

Lawinenwarner Frank Techel der Schnee- und Lawinenforschung (SLF) erklärt die Ursachen solcher Lawinen und die Gefahr, von Schneemassen auf der Piste mitgerissen zu werden. «Momentan herrscht fast im ganzen Alpenraum die Gefahrenstufe 3, was erhebliche Gefahr bedeutet.» Das komme daher, dass es in den vergangenen Tagen stark geschneit hat in den Bergen und der Neuschnee noch schwach mit dem Schnee darunter verbunden ist. «Die neuen Schneeschichten sind sehr instabil und brechen schnell.»