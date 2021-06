Im FM1-Land stehen einige heisse Entscheide an. So hat es zum Beispiel im Kanton St.Gallen gleich mehrere Spitalvorlagen, Chur will ein Generationenprojekt und die Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg sollen fusionieren. Hier gibt es den Liveticker zu den Entscheiden.

Ein heisser Abstimmungssonntag steht uns bevor Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today (red.)