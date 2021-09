Am 5. September ist Tag des Kinos

Passend zu den zahlreichen neuen Filmen findet am 5. September der Tag des Kinos in der Schweiz statt. An diesem Tag kann man für lediglich fünf Franken pro Ticket in mehr als 550 teilnehmenden Kinosälen in der Schweiz Filme schauen.

Im FM1-Land sind beispielsweise das Cinedome in Abtwil, das Blue Cinema Scala in St.Gallen, das Kinocenter in Chur, das Schlosskino in Frauenfeld oder das Cinetreff in Herisau bei der Aktion dabei.