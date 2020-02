Der schmutzige Donnerstag rückt immer näher. Auch schon davor lassen es die Guggen im FM1-Land krachen und veranstalten dieses Wochenende eine Party nach der anderen. Wir haben aber auch noch anderes im Angebot.

Der Winter lässt so lange auf sich warten, da kann er gerne noch eine Extrarunde drehen. Denn jetzt steht erst mal die fünfte – und für viele die schönste – Jahreszeit an: die Fasnacht. Offiziell hat sie bereits am 11. 11. begonnen, dann war lange Ruhe. Damit ist es nun vorbei, am Wochenende wird es bunt, laut und feuchtfröhlich. Maskanacht mit Guggakrach in Chur Der Anlass mit dem krachenden Namen findet heuer zum ersten Mal statt. Kommt euch seltsam vor? Gab's da nicht schon was? Ja, den Churer Maskenball gibt es schon seit über 20 Jahren. Vor der Maskennacht ab 19 Uhr findet am Nachmittag ein Umzug statt.

Vor dem Maskenball gibt's einen Umzug. © Schamaroper-Poper Chur / Michael Hentschel

Für die 21. Ausgabe am Samstag kommt der Anlass aber in neuem Gewand und mit neuem Namen daher. Eine gute Gelegenheit, selbst mal ein neues Kostüm auszuprobieren. Infernoball in Rorschacherberg Ebenfalls ein langjähriges Fasnachts-Highlight und aus dieser Zeit nicht mehr wegzudenken: der Infernoball. Seit 2004 wird es in der Mehrzweckhalle in Rorschacherberg eine Nacht lang richtig heiss. Oder zumindest warm, denn da kommen am Samstagabend ganz schön viele Leute zusammen.

Der Infernoball gehört zu den beliebtesten Maskenbällen in der Region. © Tagblatt

Oberrieter Maskenball Selbstverständlich wird auch im Rheintal zünftig Fasnacht gefeiert. Der Oberrieter Maskenball mit dem diesjährigen Motto «Himmel und Hölle» scheint dabei besonders beliebt zu sein: Im Vorverkauf sind keine Tickets mehr erhältlich. Es gibt aber ein Restkontingent für die Abendkasse am Samstag.

Für den Maskenball in Oberriet gibt es keine Tickets mehr im Vorverkauf. © FM1Today

Urknall in Altstätten Am Freitag wird es in Altstätten richtig laut. Urknall heisst: Von 19.30 bis 22.30 Uhr geben sich die lokalen Guggen die Ehre, dem Städtchen richtig einzuheizen. Fast wie beim Tschätteri ist hier der ganze Ort auf den Beinen und lässt es ordentlich krachen.

Berger Maskenball Die Thurgauer Fasnachtsanlässe finden eher in der zweiten Hälfte des Monats statt. Der Berger Maskenball ist da eine Ausnahme. Am Freitag steigt eine Ü-30-Party, am Samstag dürfen auch die Jüngeren mitmischen.

Beim Maskenball in Berg kann es auch mal gruselig werden. © FM1Today

Marius Bear im Casino Herisau Nein, hier ist niemand als Bär verkleidet. Fasnacht gefällt ja auch nicht jedem, wir hören darum erst mal damit auf. Eine Verkleidung hat Marius Baer aus Appenzell auch gar nicht nötig. Längst ist er in die Welt hinausgezogen und singt auf Englisch. Bei seiner Rückkehr in die Schweiz wird der Appenzeller am Freitag aber vielleicht mal wieder Mundart singen. Auf Berndeutsch. Klingt komisch, tönt aber gut.

Zehnte Eisdisco in St.Gallen Schon zum zehnten Mal verwandelt sich die Eishalle Lerchenfeld in eine riesige Disco. Die Jubiläumsausgabe bietet alles Nötige, um den inneren Stéphane Lambiel in euch herauszulassen. Zugegeben, die Musik wird am Samstag wohl etwas fetziger als bei Art on Ice. Dafür gibt es Foodtrucks, um euch nach euren graziösen Dance-Moves auf Kufen wieder aufzuwärmen. Wer sich ohne Schlittschuhe sicherer fühlt, muss übrigens nicht zu Hause bleiben. Es gibt auch eine rutschfeste Tanzfläche.

Die Eisdisco findet dieses Jahr schon zum zehnten mal statt. © FM1Today/Stefanie Rohner

Makerday in der Bibliothek St.Gallen Selbst ist der Mann. Oder die Frau. Oder das Kind oder der/die Jugendliche – am Makerday völlig egal. Die Stadt St.Gallen lädt alle ein, selbst Hand anzulegen und etwas Neues zu lernen. Zum Beispiel, wie man einen Roboter programmiert, einen Film schneidet oder ein Musikstück aufnimmt. Auch wer mit den Händen arbeitet, soll nicht zu kurz kommen. Der Eintritt ist frei. Der Makerday beziehungsweise Maker-Afternoon findet von 13 bis 16 Uhr statt. Kultball in Jonschwil Ha! Und du dachtest, wir wären schon durch mit der Fasnacht. Aber wir ziehen unsere Maske aus und offenbaren nochmals unsere Fasnachtsfratze und zwar mit einem letzten Tipp für den Freitag: den Kultball in Jonschwil. Motto: Unterwasserwelt. Kult unter anderem, weil hier wirklich auch der Hinterletzte verkleidet ist, denn sonst kommt man am Freitag ab 20 Uhr gar nicht rein. Der Kultball ist der letzte wahre Maskenball. Sagen zumindest die Veranstalter. Unser Tipp: Geht als Seekuh. Die mag jeder.