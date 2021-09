Jetzt ist der Spätsommer vorbei: Es wird gewittrig und nass

Nach sonnigem #Wochenstart wird es zur Wochenmitte wieder etwas dynamischer in der Wetterküche, ein #Wetterumschwung bahnt sich an. Nach einem #Übergangstag am Dienstag ist es am Mittwoch und Donnerstag #unbeständig mit #Regengüssen und teils auch #Gewittern. (ht) pic.twitter.com/E5M4PyrLrq