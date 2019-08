Jetzt ist Zeit, das Versäumte aufzuholen

Es wird nochmals bis zu 30 Grad warm und auch die Nächte sollen mild bleiben. Die letzte Augustwoche verheisst eine Sommerwoche zu werden – vielleicht die letzte dieses Jahr. Deshalb gilt: Ab nach draussen und Geniessermodus einschalten. Hier bekommst du ein paar Tipps, was du noch machen kannst, bevor sich die Blätter an den Bäumen rot färben und du beim Rausgehen die Jacke einpacken musst.

Auf den Säntis wandern...

...oder auf den Äscher, den Hohen Kasten, oder, oder, oder. Das Wetter lädt diese Woche zum Sport an der frischen Luft ein, in welcher Form auch immer. Also, Wanderschuhe raus und ab in die Berge! Das geht auch nach Feierabend, zum Beispiel mit einer kurzen Wanderung an den Seealpsee oder auf den Hohen Kasten zum Znacht. Runter geht's je nach Route auch mit dem Bähnli.