Gegen Mittwochabend und in der kommenden Nacht breiten sich aber wieder kräftige Niederschläge aus, wie Meteonews mitteilt, gleichzeitig frischt der Südwestwind auf. Im Flachland werden Windspitzen zwischen 50 und 70 Stundenkilometern erwartet. In den Bergen gar Orkanböen.

Meteonews rechnet in den Voralpen mit 30 bis 70 Zentimetern Neuschnee, ab 1000 Meter teilweise auch bis zu einem Meter. Auch im zentralen und östlichen Flachland dürfte es zwischen 10 und 30 Zentimeter schneien.

Es folgt eisiger Sonnenschein am Samstag

Die Schneefälle gehen bis Freitagmorgen weiter. Erst am Samstag wird es zum Teil wieder sonnig, aber aus Nordosten erreicht uns eisige Luft. So sind am Samstagmorgen im Flachland zweistellige Minusgrade möglich und auch am Nachmittag dürfte die Temperatur nicht in den positiven Bereich steigen.

