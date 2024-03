Frühlingshafte Temperaturen kommen zurück

In den Dienstag starten wir im Flachland mit tiefem Hochnebel. Dieser löst sich aber im Verlauf des Tages auf und weicht Sonne und Schleierwolken. Die Temperaturen liegen am Dienstagmorgen in St.Gallen bei fünf Grad, am Nachmittag bei 13 Grad. Am Bodensee und im Thurgau wird es bis zu 16 Grad warm. Auch in allen Höhenlagen wird es milder, die Nullgradgrenze steigt auf 2300 bis 2700 Meter.

Am Mittwoch ist das Frühlings-Äquinoktium – das heisst Tag und Nacht sind genau gleich lang und der Frühling beginnt offiziell. Der Wetterbericht für den Mittwoch passt sich dem an. Wie Meteonews schreibt, wird der Mittwoch der bis anhin mildeste Tag des Jahres auf der Alpennordseite – mit 15 bis 19 Grad in der Ostschweiz. Es gibt zwar noch einige Nebelfelder am Morgen, diese lösen sich im Verlauf des Tages aber auf und es wird ziemlich sonnig.