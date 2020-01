Ein Jugenlicher ist am Neujahrsabend in Triesen auf ein Dach einer Industriehalle geklettert. Dabei stürzte er acht Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Ein Jugendliche gelangte am späten Neujahrsabend durch ein Fenster auf das Flachdach einer Industriehalle in Triesen. Er trat dabei unbeabsichtigt auf ein Flachdachfenster welches zerbrach. Der Jugendliche stürzte deshalb rund 8 Meter tief in die Lagerhalle, wie die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein mitteilt. Die alarmierte Patrouille der Landespolizei musste gewaltsam einen Zugang zur Lagerhalle öffnen, damit der Verletzte ärztlich versorgt werden konnte. Durch den Sturz erlitt der Verunfallte schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. (red.)