Der 17-Jährige und die 18-Jährige fingen auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Allmannsdorferstrasse in Konstanz einen Streit an. Der Jugendliche schlug die Frau mehrmals, als sie auf dem Boden lag, trat er auf sie ein.

Unbeteiligte Passanten konnten den 17-Jährigen wegreissen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes zurückhalten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und die Frau mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Der 17-Jährige und seine Begleiterin waren, gemäss der Polizei Konstanz, alkoholisiert.

(red.)