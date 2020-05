Kantonspolizei Glarus verhindert bewaffneten Raubüberfall

Eine Passantin meldete der Kantonalen Notrufzentrale am Dienstagmittag einen bewaffneten Mann, der zu Fuss in Richtung Glarner Kantonalbank unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Der Mann konnte kurz darauf von der Polizei angehalten werden. Er liess sich ohne Widerstand festnehmen.

Der Mann trug ein Sturmgewehr auf sich, allerdings keine Munition. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 26-jährige Schweizer aus Geldnot eine Bank überfallen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus.

