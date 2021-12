Die Ostschweizer Kantone haben bereits reagiert und lokale Verschärfungen, wie eine erweiterte Maskenpflicht in Innenräumen in den Kantonen St.Gallen, den beiden Appenzell und Thurgau, beschlossen. Die Massnahmen, die der Bundesrat auf nationaler Ebene vorschlägt, gehen den Kantonen teilweise zu weit, schreiben sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Zertifikatspflicht liesse sich nicht durchsetzen

So sind die Ostschweizer Kantonsregierungen skeptisch gegenüber der Zertifikatspflicht für private Treffen im Familien- und Freundeskreis. Sie sprechen sich für eine Empfehlung aus. Jeder sei selbst für sein Handeln verantwortlich. Eine Zertifikatspflicht im Privaten liesse sich nicht kontrollieren und dadurch auch nicht durchsetzen.

Die Zertifikatspflicht an allen öffentlichen Veranstaltungen in Innenräumen und bei sportlichen oder kulturellen Aktivitäten von Laien begrüssen die Kantone. «Die bestehende Ausnahme für beständige Gruppen unter 30 Personen im Bereich Sport und Kultur kann aufgehoben werden», schreiben die Regierungen.

Auch die Maskenpflicht in Innenbereichen wie Restaurants, Messen, Museen, Bibliotheken oder Diskotheken wird von den Kantonen befürwortet und wurde bereits selbst erlassen. Dort, wo das Maskentragen nicht möglich ist, wie beim Essen oder Trinken, soll wie vom Bundesrat vorgeschlagen, eine Sitzpflicht gelten.

Keine Testkapazitäten für Betriebstestungen

Der Bundesrat schlägt den Kantonen verschiedene Varianten vor, welche Massnahmen am Arbeitsplatz ergriffen werden sollen. Die Ostschweizer Kantone wollen, dass es bei einer Homeoffice-Empfehlung bleibt und diese nicht in eine generelle Homeoffice-Pflicht umgewandelt wird. Die Maskenpflicht soll aber wieder eingeführt werden, wenn sich mehrere Personen im Büro aufhalten. Dass Betriebe zu repetitiven Tests verpflichtet werden, halten die Kantone für «nicht zielführend». Sie befürchten, dass es dafür zu wenig Testkapazitäten gibt.

Deshalb werde auch ein Test-Obligatorium an den Schulen abgelehnt. «Das würde zu einer Überlastung der Logistik und der Labors führen. Die Folge wären längere Bearbeitungszeiten und damit weniger aussagekräftige Testresultate, weil der Zeitraum zwischen Test und Resultat zu gross wird.» Somit wäre diese Massnahme kontraproduktiv.

Glarus ist für Tests und gegen Zertifikat im Privaten

Auch der Kanton Glarus will keine Zertifikatspflicht bei privaten Treffen. «Die Ausweitung der Zertifikatspflicht im privaten Bereich stellt einen massiven Eingriff in die Privatsphäre sowie das Vereinswesen dar.» Anders als die restlichen Ostschweizer Kantone möchte Glarus auch keine Zertifikatspflicht bei sportlichen oder kulturellen Aktivitäten. Sollte die Zertifikatspflicht ausgeweitet werden, dann nur auf öffentlich zugängliche Veranstaltungen in Innenräumen.

Die Glarner Regierung ist zudem grundsätzlich damit einverstanden, dass an grösseren Veranstaltungen eine Maskenpflicht eingeführt wird. Eine Sitzpflicht in der Gastronomie habe aber die Schliessung aller Diskotheken zur Folge, wodurch ein grosser wirtschaftlicher Schaden entstünde. Weiter befürwortet die Glarner Regierung eine Ausweitung der Maskenpflicht am Arbeitsplatz, nicht aber eine Homeoffice-Pflicht, sondern nur eine Empfehlung. Die Gültigkeitsdauer der Testzertifikate möchte Glarus aus gesellschaftspolitischen Gründen beibehalten.

Der Kanton Graubünden hat sich bisher nicht zu den Plänen des Bundesrats geäussert.

Welche Massnahmen in der Schweiz ab wann eingeführt werden, entscheidet der Bundesrat am Freitag.

(abl)