«Gegen 10:30 Uhr ist in einem Mehrparteienhaus in Mäder aus unbekannter Ursache ein Brand im ersten Obergeschoss ausgebrochen», schreibt die Landespolizei Vorarlberg. Mehrere Personen hielten sich zu dieser Zeit im Gebäude auf. Mäder befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Kriessern im Kanton St.Gallen.



Dabei erlitten eine 29-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann schwere Brandverletzungen, ein Kind konnte während der Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden. Da beim toten Kind die Obduktion noch aussteht, ist das Alter nicht veröffentlicht worden. Weitere Personen, darunter Bewohner und Ersthelfer, erlitten Rauchgasvergiftungen. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.