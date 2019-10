Zwei menschliche Skelette in Waldstück gefunden

Im September fand ein Passant in einem Waldstück bei Dornbirn die Überreste eines Menschen. Die Leiche war bereits in skelettiertem Zustand. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ganz in der Nähe der Fundstelle eine zweite Leiche, nur wenige Meter talwärts, entdeckt werden.

Da die Polizei immer noch nicht weiss, wer die Personen sind, sucht sie nun mit Bildern der Kleider nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer die Kleidungsstücke kennt oder Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Landespolizei zu melden.

Personen im höheren Alter

Beide Leichen wurden bereits im gerichtsmedizinischen Institut in Innsbruck obduziert. Die Gerichtsmediziner haben herausgefunden, dass es sich bei den aufgefundenen Toten um eine weibliche und eine männliche Person, beide bereits im höheren Alter, gehandelt haben dürfte.

Die genaue Liegezeit der Leichen konnte noch nicht eruiert werden, könnte aber mehrere Jahre betragen, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt. Da in Vorarlberg kein entsprechender Vermisstenfall aktenkundig ist, werden zur Zeit auch Fahndungen aus dem Ausland überprüft.

Wohl keine Straftat

Aufgrund der Auffindungssituation, der Spurenlage am Auffindungsort sowie der Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Obduktion gehen die Ermittler nicht von einer Straftat aus.

(red.)