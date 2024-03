Lust auf eine kompetitive Party-Nacht? Dann ab in die Garage St.Gallen – am Freitag findet dort der interaktive DJ-Contest «Red Bull Turn It Up» statt. Um ihre Kreativität und ihr Können auf die Probe zu stellen, müssen die vier teilnehmenden DJs spontane Mixe zu kurzfristigen Themen erstellen. Das Publikum entscheidet dann, wer der Sieger wird. Türöffnung ist um 23 Uhr und Tickets gibt’s ab 15 Franken hier .

Ab diesem Wochenende finden in Maienfeld wieder Weinwanderungen statt. Wenn du also Lust hast, mit Freundinnen und Freunden auf eine leichte Wanderung mit Weindegustation zu gehen, dann hast du jetzt wieder die Chance dazu. Während der Wanderung wird ein Weingut besichtigt und es können fünf bis sieben Weine gekostet werden. Zusätzlich gibt es auch noch einen Aperitif mit Käse und Trockenfleisch aus der Region. Mehr Informationen gibt’s hier .

Hast du per Zufall schon den Frühlingsputz gemacht und ein paar Kleidungsstücke aussortiert? Dann solltest du damit am Samstag ins Textilmuseum St.Gallen! Dort gibt es nämlich wieder einen Swap, bei dem du eigene Kleider gegen neue eintauschen kannst. Wichtig ist, dass deine Kleider gewaschen und intakt sind. Kleiderabgabe ist von 10 bis 15 Uhr, getauscht wird von 13 bis 16 Uhr für einen Unkostenbeitrag von 10 Franken. Mehr Informationen findest du auf der Webseite .

Seit drei Jahren betriebt der Gossauer Walter Zoo eine Wildpflegestation im Naturmuseum St.Gallen. Am Samstag wird Interessierten dort während einer einstündigen Führung ein Einblick gewährt. Die Führung startet um 14 Uhr, aufgrund limitierter Teilnehmerzahl muss man sich vorgängig per E-Mail anmelden und es gilt der Museumseintritt. Mehr Infos dazu findest du hier .

Mineralien und Fossilien entdecken für die ganze Familie

Der Mineralogische Verein St.Gallen organisiert dieses Wochenende bereits zum 51. Mal die Mineralien- und Fossilientage in der Kreuzbleiche-Halle in St.Gallen. Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr stellen 70 Aussteller ihre schönsten Schätze aus. Kinder und Jugendliche können dort auch wieder Attraktionen wie Goldwaschen ausprobieren. Für Verpflegung wird auch gesorgt, der Eintritt ist bis 16 gratis, Lernende und Studierende bezahlen 5 Franken und Erwachsene 7 Franken. Mehr Informationen gibt’s auf der Webseite.

Classic goes Jazz in Arbon

Für musikalische Unterhaltung sorgt das klassische Trio Artemis gemeinsam mit Jazz-Künstler Daniel Schnyder am Freitagabend in Arbon. Das Trio hat bereits 20 Jahre Bühnenerfahrung und besteht aus Katja Hess mit Violine, Bettina Macher mit Violoncello und Myriam Ruesch am Klavier. Daniel Schnyder ist ein Schweizer Komponist und Saxophonist. Im Kulturzentrum Presswerk kann ab 19 Uhr das grenzüberschreitende Konzertprogramm genossen werden. Tickets gibt’s an der Abendkasse für 30 Franken. Mehr Informationen findest du hier.

Musikalische Krimi-Show in Goldach

Am Freitag und Samstag gibt's in der Goldacher Wartegghalle eine Fusion von Musik und Mysterium zu geniessen. Das Orchester Melodia Goldach begleitet eine packende Krimigeschichte über einen Detektiv, der einen musikalischen Kriminalfall lösen muss. Tickets gibt’s im Vorverkauf für 20 Franken und an der Abendkasse für 25 Franken. Für Verpflegung sorgt eine Festwirtschaft ab 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Mehr Informationen sowie Tickets gibt’s auf der Webseite.