Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS: Am 12. und 13. Oktober 2024 lohnt sich ein Blick in den Himmel

Dieses Gestein am Himmel am kommenden Wochenende dürfte nicht nur Astronominnen und Astronomen interessieren: Der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS soll vom Samstag bis und mit Dienstag für ein spezielles Schauspiel am Himmel sorgen. Bei diesem Kometen ist besonders aussergewöhnlich: Er dürfte mit blossem Auge sichtbar sein – sofern das Wetter mitspielt.

Fabian Neyer: Die meisten Kometen sieht man manchmal mit dem Feldstecher, wenn sie in der Nähe der Sonne sind. In den letzten Jahren gab es immer wieder einmal einen Kometen. Speziell an diesem ist, dass er womöglich so hell sein wird, dass er problemlos mit den Augen sichtbar ist.

Was ist so besonders an dem Kometen, den man am Wochenende sehen soll?

Am Morgen des 12. und 13. Oktobers wird er der Erde am nächsten und entsprechend für uns am hellsten sein.

Wieso ist genau dieser Komet bei uns auf der Erde so gut sichtbar?

Fabian Neyer: Das ist ein langperiodischer Komet, also er kommt ungefähr alle 80'000 Jahre einmal bei der Erde vorbei. Auf seinen Weg war er zuerst besonders auf der Südhemisphäre sichtbar. Vor ein paar Tagen war er am sonnennächsten Punkt. Dann ist die Sonneneinwirkung auf den Kometen am stärksten. Jetzt entfernt er sich eigentlich wieder von der Sonne und kommt auf seinem Weg zuerst noch etwas mehr in Richtung Erde. Am Morgen des 12. und 13. Oktobers wird er der Erde am nächsten und entsprechend für uns am hellsten sein. Insofern sind die Voraussetzungen für einen spektakulären Kometen über der Nordhalbkugel sehr gut.

Wo und wann sieht man den Kometen am besten?

Fabian Neyer: Am besten geht man an einen erhöhten Ort, wo man bei Sonnenuntergang gegen Westen freie Sicht hat. Sichtbar wird er voraussichtlich am Samstag und Sonntag während dem Sonnenuntergang sein, noch etwas besser wohl am zweiten Tag des Wochenendes. Dann wird er vermutlich noch etwas höher oben sein. Am wichtigsten dafür ist jedoch das Wetter, es muss möglichst klar sein. Zudem ist es durchaus möglich, dass man ihn auch noch am Montag oder Dienstag sehen kann. Man hat also mehrere Chancen.