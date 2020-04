Kommt nun ein Feuerverbot über Ostern?

Bei dem schönen Wetter zieht es die Menschen in die Natur. Die Verlockung ist gross, sich im Wald ein Feuer zu machen und gemütlich eine Wurst zu braten. Doch Vorsicht, denn in den Ostschweizer Wälder herrscht erhebliche Brandgefahr.

Im Süden des Kantons St. Gallen sowie in Graubünden wurden deshalb bereits Feuerverbote ausgesprochen, öffentliche Feuerstellen wurden geschlossen. So zum Beispiel in Walenstadt. «Es ist wirklich sehr trocken. Wenn man unvorsichtig mit Feuer umgeht, kann es zu einer katastrophalen Entwicklung kommen», sagt der Gemeindepräsident Angelo Umberg zum TVO. Dies wolle die Gemeinde unter allen Umständen verhindern. Bereits im Sommer 2018 wurden ein solches Feuerverbot in der Gemeinde ausgesprochen. Die Leute hätten Verständnis gehabt. «Das Verbot wurde gut eingehalten.»

Neben Walenstadt gibt es auch Feuerverbote in Bad Ragaz, Pfäffers, Vilters-Wangs, Mels, Flums und Quarten. Der Kanton Graubünden ist der erste Kanton der gesamtheitlich ein Verbot ausspricht, der Kanton St.Gallen beobachtet und beurteilt die Situation fortlaufend. Noch sieht es aber gut aus, an Ostern muss noch nicht mit einem Feuerverbot gerechnet werden.

Jörg Hässig, St. Galler Regionalförster der Waldregion 4, sagt: «Im Frühling hat es noch Laub vom Vorjahr am Boden. Dieses Laub ist trocken.» Zudem gebe es Stellen mit Gras, welche auch trocken sind. «Diese Kombination von trockenem Laub und trockenem Boden ist leicht entzündlich.»

Deshalb Vorsicht beim Grillieren im Wald! Es ist zu raten, öffentliche Feuerstellen zu benutzen.

(red.)