Der Zugverkehr zwischen St.Gallen und Gossau war am Freitagmorgen unterbrochen. Betroffen waren sämtliche Verbindungen – wer von St.Gallen nach Zürich fahren wollte, musste via Rapperswil reisen. Die SBB organisierten Bahnersatzbusse, allerdings musste mit Wartezeiten gerechnet werden. Die Störungen dauerten ungefähr bis 8.30 Uhr an. Grund für den Unterbruch war ein Personenunfall, wie die SBB mitteilten.

Mittlerweile ist die Strecke wieder normal befahrbar.

(red.)