Krimi-Dinner, Säntisfahrt und Messen – das gibt es dieses Wochenende zu erleben

Kreuzlingen: Wundersame Welt der Pilze

Am Sonntagmorgen kannst du mit dem Verein für Pilzkunde eine Exkursion durch die wundersame Welt der Pilze machen. Wenn du Freude am «pilzlen» und der Natur hast und gerne gemeinsam mit Freunden oder Familie etwas erleben willst, dann ist der Anlass genau das Richtige für dich. Es ist keine Anmeldung erforderlich und kostenfrei. Mehr Informationen zum Anlass findest du hier.

Appenzell: Spannender Dinner-Krimi

Leckeres Essen geniessen und dabei doch einen grausigen Schauer am Rücken fühlen, das kannst du diesen Samstag beim Dinner-Krimi «Panik auf der Titanic» im Romantik Hotel Säntis. Mit einem spannenden interaktiven Krimi wirst du durch den Abend geführt und kannst dabei ein exklusives 4-Gang-Menu geniessen. Weitere Informationen und Tickets findest du hier.

St.Gallen: Das letzte Olma-Wochenende

Wer noch ein letztes Mal durch die Messehallen streichen oder am Jahrmarkt die Bahnen ausprobieren will, der hat dieses Wochenende noch die Chance. Egal ob Tierisches, Kulinarisches oder Ausserkantonales – an der Olma und dem Jahrmarkt kann man alles erleben und Entdecken. Möchtest du dich informieren, was du alles noch an der Olma tun könntest? Dann klicke hier.

Säntis: Die Erlebniswelt auf dem Gipfel

Eine Faszination für die ganze Familie stellt die Erlebniswelt auf dem Gipfel des Säntis dar. Zu den Themen Säntis – der Wetterberg, die Eiswelt, die Geschichte und die Geologie kann man in der Ausstellung interaktiv mehr über den Säntis lesen und lernen. Bist du interessiert? Dann klicke hier.

Kunstmuseum Thurgau: Das Narrenschiff

In der Sonderausstellung des Künstlers Javier Téllez wird ein 20-minütiger Film namens «Das Narrenschiff» gezeigt. In Zusammenarbeit mit Menschen mit Psychiatrieerfahrung wurden Texte über Wahnsinn und Gesellschaft formuliert, welche in dem Film musikalisch begleitet werden, während maskierte Narren mit einem Schiff über den Bodensee fahren. Für mehr Informationen klicke hier.