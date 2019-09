Dieses Wochenende ist im FM1-Land vieles los. In Chur wird der Schlager gefeiert, im Thurgau die nächste Apfelkönigin gekürt und im Rheintal dröhnen am Sonntag die Motoren.

Viehschau in Oberegg An der jährlichen Viehschau in Oberegg können Besucher am Samstag über 350 Nutztiere bestaunen. Die Schau wird von den Naturjodlern «Rugguserli» begleitet. Die Bewertungen der besten und schönsten Tiere und die Wahl zur «Miss Oberegg» findet ab 13.30 Uhr im Ring statt.

In traditioneller Tracht und mit geschmückten Tieren findet die jährliche Viehschau in Oberegg statt. © pd

Schlagerparade in Chur Am Wochenende wird in Chur wieder der Schlager gefeiert. Gestartet wird am Freitagnachmittag auf dem Vorplatz der Stadthalle. Am Samstag ziehen bunte Wagen durch die Altstadt von Chur. Anschliessend wird in der Stadthalle mit Bands von überall weitergefeiert. Alle Infos findest du hier.

Buntes Treiben in Chur an der Schlagerparade. © FM1Today/Kevin Suter

Unterhaltung auf ganzer Linie im Rheintal Am Samstag finden entlang der öV-Linie 303 von Diepoldsau nach Hohenems diverse festliche Aktivitäten an vier Hal­testellen statt: Diepoldsau Dorf, Zoll, Hohenems Bahnhof und Hohenems Schlossplatz. Ein kostenloser «Hop-on, Hop-off»-Bus steht den ganzen Tag lang zur Verfügung für die Besucher.

Die Bevölkerung kann an diesem Tag gratis mit einem «Hop-on, Hop-off»-Bus fahren. © St.Galler Tagblatt/Kurt Latzer

Disorder Bandraumfestival in St.Gallen Am Freitag und Samstag findet zum sechsten Mal das Disorder Bandraumfestival in St.Gallen statt. Lokale Bands und Musikkollektive laden ein Wochenende lang in ihre Proberäume ein. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos gibt es hier.

Tag der offenen Tür bei St.Galler Bands und Musikern. © pd

Wahl der Thurgauer Apfelkönigin Am Samstag wird an der Wega in Weinfelden eine neue Apfelkönigin gekürt. Wer nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, den Event per Livestream mitzuverfolgen.

Melanie Maurer aus Sulgen hat die Wahl 2018 gewonnen. © FM1Today

Gentleman's Ride von Goldach nach St.Anton Am Sonntag werfen sich tausende Motorradfahrer weltweit in Schale und gehen für gemeinnützige Zwecke auf eine Ausfahrt. In der Ostschweiz wird der Ride von der Städler Motos AG in Widnau organisiert (FM1Today berichtete). Das Ziel der Ausfahrt: Geld sammeln für die Erforschung von Prostatakrebs und psychischen Erkrankungen bei Männern.

Der Gentleman's Ride findet weltweit am 29. September statt. Bernhard Städler organisiert den Ride im FM1-Land. (© Städler Motos AG) Ziel dieses Charity-Events ist es, Spenden zu sammeln für die Prostatakrebs-Forschung und der Suizidprävention. (© Städler Motos AG) Ein Gruppenfoto vom letztjährigen Gentleman's Ride. (© Städler Motos AG) 1 / 14

Stadtlauf in St.Gallen Nach zwölf Jahren Pause findet am Sonntag wieder der Stadtlauf St.Gallen statt. Die grosse Runde ist zwei Kilometer lang, die kurze 1,1 Kilometer. Infos zu den Startzeiten findest du hier.