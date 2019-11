Kunst, Kultur und «krasse» Moves

Sportbegeisterte rund um Zuzwil können am Samstag einen Blick hinter die Fassade werfen. Die Sporthalle wird eröffnet und dies feiert das Dorf von 10 bis 16 Uhr mit verschiedenen Darbietungen der Schule und der Dorfvereine.

Am Samstag, 9. November, um 10 Uhr werden im Kino Castels in Sargans die Gonzen-Kulturpreise vergeben. Ausgezeichnet werden der Musiker Michael Sele und für ihre Verdienste für ein lebendiges Sargans, Gaby Vesti, Doris Kühne und Bruno Tanner.

Nach dem ausverkauften Konzert im Presswerk Arbon mit Marc Sway folgt am Samstag, 9. November, Traktorkestar mit dem St.Galler Stickerei Jazz Trio als Support Act. Die 12-köpfige Fanfare aus Bern wird das Presswerk zum Beben bringen, schreiben die Veranstalter. Die neun Bläser und drei Schlagzeuger sind bekannt dafür, an live Auftritten für grossartige Stimmung zu sorgen.

Die St. Galler Lesebühne Tatwort rettet den Sonntagabend mit einer wilden Mischung aus Live-Literatur, Satire, Comedy und Slam Poetry. Diesmal ist das Thema «Midlife Crisis». Zu Gast ist Marco Gurtner, der amtierende Schweizermeister im Poetry Slam. Das ganze findet in der Süd Bar, Oberer Graben, St.Gallen um 20 Uhr, statt.

Malereien von Roswitha Dörig

Am Samstag wird die Ausstellung von Roswitha Dörig (1929-2017) im Haus Rottor in Appenzell eröffnet. Die Werke der Trägerin des Innerrhoder Kulturpreises werden weltweit gesammelt und von Museem aufgekauft. Die Ausstellung endet am 17.November.