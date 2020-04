Lastwagen geht in Flammen auf

Am Donnerstagvormittag ist in einem Kreisel in Beringen bei Schaffhausen ein Betonmischier in Brand geraten. Der Chauffeur des Lastwagens vernahm zunächst ein Klopfen aus dem Motorraum, welches immer lauter wurde. Kurz darauf gab es einen lauten Knall. Der Lastwagen blockierte und fing an zu brennen.

Der Chauffeur konnte unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug fliehen. Dieses brannte aus und musste von einer Bergungsfirma abtransportiert werden. Wegen des Brandes gab es während rund drei Stunden grössere Verkehrsbehinderungen.