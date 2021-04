Lastwagen prallt auf Verzweigung in Auto – eine Verletzte

Unfall auf der Nöllenstrasse in Widnau: Ein 59-jähriger Chauffeur fuhr mit seinem Lastwagen in Richtung Unterdorfstrasse. Bei der Verzweigung Nöllenstrasse Ost/Nöllenstrasse Nord kam es zu seitlich-frontalen Kollision mit einem Auto. Die 43-jährige Lenkerin wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei berichtet. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken.

(red.)