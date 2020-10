Ein türkischer Sattelzug wurde letzte Woche durch Polizeibeamte der Autobahnpolizei Dornbirn auf dem Parkplatz für Sondertransporte kontrolliert. Der 63-jährige Lenker aus Ankara war auf der Rheintalautobahn in Richtung Tirol unterwegs. Schon bei der Sichtkontrolle konnten gravierende Mängel festgestellt werden, weshalb eine technische Kontrolle beim TÜV Süd in Lauterach veranlasst wurde.

Bei der Kontrolle konnten 26 schwere Mängel und 12 Mängel mit Gefahr in Verzug, wie defekte Bremsen, schwer beschädigte und eingeschnittene Reifen sowie Treibstoffverlust festgestellt werden. Dem Sattelfahrzeug wurden an Ort und Stelle die Kennzeichentafeln abgenommen. Der LKW-Zug wurde in Folge einer Werkstätte zugeführt.

Zudem hatte der Lenker die tägliche Lenkzeit sowie die wöchentliche Ruhezeit zum Teil sehr schwerwiegend über- bzw. unterschritten. Aufgrund der technischen Mängel, sowie wegen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeit wurden insgesamt 53 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz verfasst.

(red.)