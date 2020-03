In einem Hotel in Lindau am Bodensee soll eine 31-jährige Frau getötet worden sein. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach dem mutmasslichen Tötungsdelikt in einem Lindauer Hotel hat die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Am Sonntagabend waren zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Hotel gerufen worden, in der Folge wurde die Leiche der 31-jährigen Frau gefunden. (red.)