Ein 40-jähriger Mann war mit seinem Auto von Flawil in Richtung Bazenheid unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sein Auto wegen einer «momentanen Unaufmerksamkeit» auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das korrekt entgegenkommende Auto eines 22-Jährigen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und von der aufgebotenen Rettung ins Spital gefahren. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 25'000 Franken. Die zuständige Feuerwehr wurde für die Strassensperrung und Umleitung aufgeboten.

(red.)