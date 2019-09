Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen, und doch spürt man schon die Kälte, welche durch das nasse, duftende Gras hochsteigt und sich in die Pullover schleicht. Ein Zeichen dafür, dass sich der Sommer bald verabschiedet.

Doch was was auf dem kühlen Gras passiert, erinnert an die warmen Tage: Auf der Bühne des Weihern Openairs spielt die Ostschweizer Band «Catalyst», vor der Bühne stehen kleine Grüppchen mit in Plastikbechern und das Sonnenlicht bricht durch die umstehenden Bäume auf die Festival-Besucher.