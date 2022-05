«Leute gehen mit Flip Flops zu Berg»: Alpstein-Wanderer sorgen für Unverständnis

Zum Teil kein Weg sichtbar

Bergwanderwege sind gemäss SAC-Wanderskala mit einer weiss-rot-weissen Markierung versehen. Bei solchen Routen ist der Weg am Boden nicht unbedingt sichtbar. Die Wege können zudem zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr oder auch Geröllflächen und weglose Schrofen beinhalten. Gute Trekkingschuhe, elementare Alpinkenntnisse sowie Orientierungsvermögen sind ein Muss.

Noch gefährlicher sind Alpinwanderwege. Sie sind weiss-blau-weiss gekennzeichnet. Auf solchen Routen gibt es teilweise keinen ersichtlichen Weg. An gewissen Stellen braucht man die Arme, um vorwärtszukommen. Das Gelände ist recht exponiert und kann Firnfelder oder Gletscherpassagen beinhalten. Für solche Wege sind Bergschuhe, sichere Geländebeurteilung, sehr gutes Orientierungsvermögen und alpine Erfahrung unumgänglich, denn ein Rückzug bei einem Wettersturz in solchem Terrain könnte schwierig werden.

Vorbereitung ist wichtig

Diese Wegweiser sind im Alpstein selbst nicht erklärt. Die Polizei appelliert darum an die Eigenverantwortung der Wanderinnen und Wanderer. «Wir setzen voraus, dass sich Berggänger auf eine Wanderung vorbereiten. Also wo will ich hin, was muss ich mitnehmen, was brauche ich an Ausrüstung, gibt es Verpflegungsmöglichkeiten? All das sollte im Vorfeld klar sein», sagt Koster.

Koster rechnet damit, dass in den nächsten Tagen und auch über Pfingsten viele Bergbegeisterte den Weg in den Alpstein finden – hoffentlich gut vorbereitet.

Wissen, was man tut

Dass die Vorbereitung und Planung wichtig sind, weiss auch Andreas Brunner aus Mels. Er ist seit über drei Jahrzehnten Bergführer. Denn Bergwandern berge, wie andere Sportarten auch, Gefahren. «Man muss wissen, was man macht und wie man es ausübt», so Brunner gegenüber TVO.

Brunner weist ebenfalls auf die Wanderskala hin. Der Wanderweg, auf dem es diese Woche zum Unfall kam, ist ein Bergwanderweg der Kategorie «T3». «So einen Weg kann nicht jeder laufen, da braucht es gewisse Anforderungen», erläutert Brunner. Dazu gehöre neben Fachwissen auch die Ausrüstung. Zudem hat der Bergführer noch einen Tipp: «Umkehren ist besser, als sich in Gefahr zu begeben.»

