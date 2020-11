Liechtenstein macht ein «Corona-Altersheim»

Alle an Covid-19 erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser der Liechtensteiner Alters- und Krankenhilfe und des Schlossgartens der Lebenshilfe Balzers werden künftig an einem Standort in der Isolation gepflegt. Während der Isolation sind Besuche von Angehörigen nicht erlaubt.

Die Isolationsstation wird im Haus St.Florin in Vaduz eingerichtet. Da sich die Tagespflege in unmittelbarer Nachbarschaft dazu befindet, wird diese vorübergehend nicht betrieben. Für jene Patientinnen und Patienten steht eine ambulante Betreuung im Haus Schlossgarten der Lebenshilfe Balzers zur Verfügung.

