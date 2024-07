Immer mehr Bauern liefern ihre Produkte direkt an die Kunden

Die Zeiten, als man zum Einkaufen noch in die Stadt fuhr, gehören grösstenteils der Vergangenheit an. Heutzutage lässt sich beinahe alles auf Knopfdruck nach Hause bestellen: von der Pizza, über Kleidung bis hin zu Elektronik. Wer nicht will, kann das «Lädele» getrost sein lassen.

Der Liefertrend ist inzwischen auch in einer Branche angekommen, die lange als eher konservativ galt. Doch auch die Bäuerinnen und Bauern haben bemerkt, dass es einem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden entspricht, Produkte direkt an die Haustür geliefert zu bekommen.

Mehr Einfluss auf Preise

Walter Keller hat gemeinsam mit seinem Bruder vor rund zweieinhalb Jahren einen Lieferdienst für ihre Fleisch- und Milchprodukte ins Leben gerufen. Seither bringt er Joghurts, Milch und Wurstwaren direkt vom Brumenau-Hof bei Wittenbach in die Region.