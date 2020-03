Die aktuelle Situation fördert die Kreativität der Menschen. Geschäfte überlegen sich für ihre Kunden ausgefallenen Verkaufsideen. So etwa der «Chäslade» Rahel Manser in Appenzell. Dieser bietet seit einer Woche ein Live-Shopping per Webcam an. Wie das funktioniert? Eine Verkäuferin setzt sich eine Kamera-Brille auf und läuft durch das Geschäft. Der Kunde gibt ihr Anweisungen zum Einkauf, die Verkäuferin berät und hilft beim Entscheiden.