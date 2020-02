Lustenauer Pizzeria in Vollbrand

Die bei Schweizer Grenzgängern beliebte Pizzeria «Bella Napoli» in Lustenau stand am Donnerstagnachmittag in Vollbrand. Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort.

«Die Pizzeria war jahrelang unsere Familien-Beiz», sagt eine traurige Leserreporterin aus dem Rheintal gegenüber FM1Today. In Lustenau brannte am Donnerstagnachmittag das «Bella Napoli». Riesige Rauchwolken stiegen in den Himmel. Laut ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem leerstehenden Zimmer aus. Zu dieser Zeit war die Pizzeria geschlossen. Gegen Abend konnte der Brand von den rund 90 ausgerückten Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. (red.)