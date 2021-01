Mädchen von Schneeräumung verschüttet

Die Elfjährige spielte am Freitagnachmittag in Lustenau am Ende einer Einfahrt hinter einem Gestrüpp und wollte ein Iglu bauen. Das bemerkte der Fahrer der Schneeräumung nicht.

Der Mann schob mit dem Fahrzeug die Schneemassen auf der Zufahrt auf den bereits vorhandenen Schneeberg – das Iglu des Mädchens – und verschüttete so die Elfjährige.

Rund 45 Minuten später meldete sich die Schwester bei der Polizei. Sie gab an, dass sie vermute, dass ihre Schwester unter dem Schneehaufen liegen würde.

Zusammen mit Bewohnern und Polizisten konnte die Elfjährige ausgegraben werden. Das Mädchen erlitt leichte Prellungen und Zerrungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt.

(red.)