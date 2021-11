«Man kann nicht einfach wieder das gesamte Land lahmlegen»

8585 neue Coronafälle meldet das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch. Damit ist der Negativrekord von über 10'000 Fällen vom Oktober 2020 fast erreicht. Und die fünfte Welle scheint erst gerade an Fahrt aufgenommen zu haben. Die St.Galler SP-Fraktion hat deshalb am Mittwoch in einem Communiqué zum Handeln aufgefordert.

«Die Hospitalisationen im Kanton St.Gallen haben sich seit vergangener Woche fast verdoppelt. Deshalb ist für uns klar, dass wir jetzt handeln müssen, damit diese Entwicklung gebrochen wird», sagt SP-Fraktionschefin Bettina Surber im TVO-Diskussionsformat «Zur Sache». Der Bund habe die Verantwortung klar den Kantonen übergeben. Im vergangenen Winter war die Schweiz in der gleichen Situation, und da hätten die Kantone ebenfalls nicht gehandelt.