Mann stirbt nach Badeunfall im Bodensee

Der 56-jährige Mann war am Sonntag reglos an der Wasseroberfläche im Strandbad in Bodman-Ludwigshafen getrieben. Eine Frau entdeckte den Mann und rettete ihn aus dem Wasser, Ersthelfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) reanimierten den Badegast. Rettungskräfte brachten ihn anschliessend in ein Spital. Dort ist er am Dienstag verstorben.

Vieles weise darauf hin, dass er im Wasser medizinische Probleme bekommen hatte, sagte der Polizeisprecher am Mittwoch. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er am Dienstag starb.

(red./dpa)