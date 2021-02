Mann tötet Frau in Wilchingen und nimmt sich danach das Leben

Am Dienstagabend ist es in Wilchingen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein Mann hat eine Frau in einem Einfamilienhaus getötet. Nach der Tat hat er sich im deutschen Lottstetten das Leben genommen.

Um 22 Uhr ist in einem Einfamilienhaus eine schwerverletzte Frau gefunden worden. Sie verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch vor Ort. «Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau Opfer eines Tötungsdelikts», teilt die Schaffhauser Polizei mit. Der mutmassliche Täter, der mit dem Opfer verwandt war, hat sich nach der Tat in Lottstetten das Leben genommen. Noch sind der genaue Tathergang und das Motiv unklar. (red.)