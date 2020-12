Mann von Schweinehälfte getroffen – tot

Der tödliche Unfall geschah am frühen Dienstagmorgen an der Neuen Industriestrasse in Bazenheid. Ein 59-jähriger Arbeiter und sein Kollege waren damit beschäftigt, Schweinehälften von automatisch laufenden Schienen von Hand umzuhängen.

Der 59-jährige Mann kletterte dafür in eine Palettbox aus Plastik, die sich auf der Gabel eines Gabelstaplers befand. Plötzlich wurde die Box von einer vorbeifahrenden Schweinehälfte getroffen, die an einer automatisch laufenden Schiene befestigt war.

Durch den Aufprall des grossen Fleischstücks wurde die Palettbox vom Gabelstapler gestossen. Der Mann stürzte daraufhin rund eineinhalb Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer am Kopf.

Obwohl er von einem Notarzt behandelt wurde, starb der Mann noch vor Ort. Neben dem Rettungsdienst und mehreren Polizeipatrouillen der Kantonspolizei St.Gallen wurde zudem der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten. Zur Betreuung der Angestellten wurde die psychologische Erste Hilfe angefordert.



(red./kapo sg)