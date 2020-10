Weitgehend friedlich: So war das Demo-Wochenende am Bodensee

Ein Haus an der Dresdenstrasse in Konstanz wurde am Sonntagnachmittag von rund 60 schwarz vermummten Personen durch Farb- und Eierwürfe verschmutzt.

Als ein 49-jähriger Anwohner die Gruppe verfolgen wollte, drängten ihn drei Vermummte aus der Gruppe ab und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein.

Die Konstanzer Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, wie sie am Dienstag mitteilt. Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder Aufnahmen der vermummten Täter gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

(red.)