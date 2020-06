Null Komma plötzlich musste Andreas Klee seinen Schuh- und Bekleidungsstand an einer Messe in Thun am 28. Februar abbrechen. An diesem Tag hatte der Bundesrat per sofort das Veranstaltungsverbot verhängt. Die Messe in Thun war der letzte Ort, an dem der Markthändler aus Oberegg mit seinem Stand war, nun hofft er auf die Zusage verschiedener Herbst- und Wintermärkte. Mit ihm bangen über 2000 andere Markthändler – sie alle fürchten um ihre Existenz.

«Viele werden die Coronakrise nicht überstehen»

«Bis jetzt findet dieses Jahr kein Markt wirklich sicher statt», sagt Andreas Klee zu FM1Today. Bei ihm flattern unzählige Absagen ins Postfach. Wann er wieder Geld verdienen kann, bleibt ungewiss. Der Ostschweizer hat jedoch Glück im Unglück. Da sein Geschäft zu den Einzelfirmen zählt, bekommt er Erwerbslosenersatzzahlungen von 196 Franken pro Tag. Bei vielen anderen Markthändlern sieht es viel schlechter aus. «Viele werden die Coronakrise nicht überstehen.» Klee kann noch auf sein Erspartes zurückgreifen.