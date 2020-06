Die blaue Bahn von der Schwägalp auf den Säntis fährt ab Samstag praktisch wieder wie gewohnt: Es werde natürlich dafür gesorgt, dass die Kabinen nicht allzu voll sind, aber: «Über das ganze letzte Jahr gesehen, hatten wir durchschnittlich nicht mehr als neun Menschen in einer Kabine. Die Menschen werden auch jetzt nicht Gesicht an Gesicht stehen.»

Die Hygienemassnahmen sind Teil des Schutzkonzeptes, an das sich die Schweizer Bergbahnen halten müssen. In den Gondeln oder auf den Sesselliften selbst gibt es keine Personenbeschränkungen, da die Seilbahn zum öffentlichen Verkehr gehört. «Deswegen werden die Gäste die Massnahmen kaum merken», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn.

Die letzten pinkfarbenen Plakate werden mit Klebeband an den transparenten Schiebetüren der Talstationen befestigt. Die Behältnisse mit Desinfektionsmittel sind bis zum Rand gefüllt und die Bodenmarkierungen im zwei Meter Abstand leuchten hell: Die Bergbahnen in der Ostschweiz sind gerüstet für die Wiedereröffnung am kommenden Wochenende.

Auch bei den Tal- und Bergstationen am Flumserberg hängen pinke BAG-Plakate und ein leichter Alkoholduft liegt in der Luft. Für die Öffnung am Samstag sind Heinrich Michel und sein Team bereit. Auch am Flumserberg gelten die üblichen Hygieneregeln und: «Bei uns kann jeder Gast selbst entscheiden, ob er mit anderen Gästen oder lieber allein in einer Gondel sein will.» Gemäss Heinrich Michel verfügen die Bergbahnen im Sommer über die nötige Kapazität, um den Kunden dies anzubieten.