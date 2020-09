Trotz des kühlen Monatsendes war der August verbreitet zu warm, wie Meteonews mitteilt. Bei den beobachteten Stationen Samedan und Basel-Binningen waren es 0,7 respektive 2,1 Grad. Die höchsten Temperaturen wurden am 21. August mit 36 Grad in Sitten und mit 35,2 Grad in Genf gemessen. Während der sechs Tage dauernden Hitzewelle vom 7. bis 12. August wurden vielerorts 30 Grad und mehr gemessen.

64 Prozent mehr Regen in St.Gallen

Heftig geregnet hat es Anfang und Ende August. Am grössten ist die Abweichung dabei mit 64 Prozent mehr Niederschlag als normal in St.Gallen. In der ganzen Schweiz regnete es überdurchschnittlich viel, ausser in La Chaux-de-Fonds und in Chur. In Chur dürfte dies allerdings daran gelegen haben, dass am regnerischsten Tag, dem 30. August, die Messstation ausfiel.

Die Sonnenscheindauer war nur leicht überdurchschnittlich, wie Meteonews schreibt. Unter anderem schien in Luzern die Sonne beinahe 20 Prozent mehr als normal.