Max Gmür verzichtet, Marcel Jent stellt sich auf: Kampf ums Mosnanger Schulpräsidium nimmt neue Wende

Marcel Jent stellt sich für den zweiten Wahlgang zur Verfügung

Bei der von Gmür erwähnten Persönlichkeit, handelt es sich gemäss Mitte-Mitteilung um den in Mühlrüti wohnhaften Marcel Jent. Er ist in der Gemeinde Mosnang aufgewachsen und wohnt seit bald 40 Jahren in Mühlrüti.