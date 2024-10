«Freuen uns wahnsinnig»: Aussteller bauen in den Olma-Hallen ihre Stände auf

«Die Olma lohnt sich für uns. So können wir auch einmal in der Ostschweiz präsent sein», so Claire Lischer, Projektleiterin der Vogelwarte Sempach. Zum 100-jährigen Jubiläum ist das Vogelbeobachtungs-Zentrum 2024 erstmals an der St.Galler Herbstmesse vertreten.